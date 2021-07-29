Синоптики поделились прогнозами погоды в Грузии

Сухая и солнечная погода установится на большей части территории Грузии с 30 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Уточняется, что кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых районах и продлятся они до 3 августа, днем столбики термометров будут подниматься до +29...+34 градусов.

В Тбилиси без осадков и до +31...+33 градусов.

Ранее сообщалось, что в результате ливней и последующих за ними сходов оползней в Западной Грузии пострадали жители Аджарии, Самегрело, Земо и Квемо Сванети. Также сильный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в Кахети. На месте продолжаются восстановительные работы.