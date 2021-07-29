Кокорин может вернуться в "Сочи" за 4,5 миллионов евро

Форвард итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в Россию, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что нападающий может продолжить карьеру в "Сочи", "фиалки" планируют выручить за продажу футболиста 4,5 млн евро.

Сейчас Кокорин готовится к сезону вместе с итальянским клубом. Окончательное решение "Фиорентина" примет после завершения первого сбора.

За полгода в "Серии А" 30-летний нападающий принял участие в четырех матчах, однако результативными действиями не отметился.