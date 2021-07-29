Узбекистан и Казахстан намерены увеличить грузовой поток

Узбекистан и Казахстан обсуждают возможность увеличения грузового потока по железной дороге.

На днях состоялись переговоры между председателем правления "Қазақстан темір жолы" Нурланом Сауранбаевым, министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым, а также исполняющим обязанности председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Хусниддином Хасиловым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего увеличения объемов перевозок. Также была подтверждена необходимость исполнения совместных инициатив правительств двух стран по развитию железнодорожного транспорта, передает Podrobno.uz.