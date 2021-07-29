Кремль озвучил позицию по Азербайджану и Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об обострении на границе Армении и Азербайджана.

"Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договоренностей", - сказал Песков.

В ответ на заявление Никола Пашиняна о размещении российских пограничников вдоль границы Армении и Азербайджана представитель Кремля отметил, что контакты с Ереваном продолжаются. "Большего мне добавить нечего", - заявил он.

Песков также отметил, что в Кремле не знают о фейковой новости о создании тюркской армии. "Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти, президента Турции или президента Азербайджана на этот счет", - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что развитие двусторонних отношений между Баку и Стамбулом является суверенным делом Азербайджана.

"Разумеется, Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи, это их суверенное дело, важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе, на этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - заключил Песков.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, журналист ИД "Коммерсантъ", политолог Алексей Наумов, размещение российских миротворцев на армяно-азербайджанской границе содействовало бы реализации трехсторонних Заявлений от 9 ноября и 11 января. "Понятно, что нельзя разместить пограничников на границе, если эта самая государственная граница пока не определена. Думаю, эта идея сейчас активно обсуждается, в том числе в Баку и с Баку. У Москвы и Баку отношения хорошие и доверительные, так что Москва не будет действовать в регионе без оглядки на Азербайджан", - сказал он.

"Скорее всего, если на это будет согласие Баку и российские пограничники действительно будут размещены на границе, это будет хорошим, значимым шагом по пути реализации трехсторонних Заявлений. Москва неоднократно подчеркивала, что она настаивает на реализации этих Заявлений, ведущих регион к стабильному миру, и не станет совершать какие-либо действия, направленные на обострение ситуации. Россия как один из подписантов трехсторонних Заявлений заинтересована в стабилизации и умиротворении ситуации на Южном Кавказе", - подчеркнул Алексей Наумов.

Эксперт ожидает, что размещение российских пограничников будет напрямую увязано с делимитацией границы. "Никол Пашинян постоянно занимается одним и тем же. На словах он сначала отказывается что-то делать, а потом все равно проводит то, чего требуют трехсторонние Заявления. Так что, я думаю, пограничники там без делимитации не появятся. Основным условием для размещения российских пограничников будет согласие Еревана и Баку с утвержденной линией границы", - заключил эксперт Российского совета по международным делам.