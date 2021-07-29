Кремль ответил на учения НАТО в Грузии

Проходящие в Грузии учения Agile Spirit с военными стран-членов НАТО и ряда других стран – предмет для отслеживания с российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это предмет для отслеживания с нашей стороны. Это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности, это то, о чем неоднократно говорили и президент, и Министерство обороны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Грузии 27 июля стартовали международные многонациональные военные учения Agile Spirit, участие в которых принимает в общей сложности более 2,5 тыс военных из 15 стран.