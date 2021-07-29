Браконьеров из Казахстана заставят выплатить 1,7 млрд тенге за рога сайгаков

В Западно-Казахстанской области осудили троих браконьеров, у которых было изъято 805 рогов сайгаков, сообщает портал "Мой город".

Было установлено, что браконьеры с осени прошлого года собирали рога с умерших сайгаков. Мужчин задержали в апреле текущего года.

Браконьеры признаны виновными по статье 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами"). Обвиняемые приговорены к 7 и 7,5 годам тюремного заключения.

Стоит отметить, что суд удовлетворил иск инспекции лесного хозяйства и животного мира по области на взыскание компенсации за ущерб на сумму более 1,7 млрд тенге.