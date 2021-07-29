Чайка: туризм должен стать ключевой сферой развития экономики в СКФО

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка заявил, что ключевой сферой развития экономики в регионах СКФО должен стать туризм.

"В субъектах округа завершается разработка моделей экономического развития, обеспечивающих наращивание экономического и экспортного потенциала. Ключевой сферой деятельности, в которой возможно обеспечить рост экономического потенциала, является туризм", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию СКФО, проходящему в Пятигорске под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

Полпред подчеркнул, что Кавказ ассоциируется "с понятиями здоровья и долголетия", а географическое положение и природно-климатические характеристики региона формируют значительные конкурентные преимущества перед другими российскими регионами.

По его словам, важно грамотно ими распорядиться и создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств курортов, передает "Интерфакс-Юг".