Власти Дагестана помогут аграриям в организации торговли с Азербайджаном

Дагестанские экспортеры при осуществлении торговых операций с соседним Азербайджаном сталкиваются с трудностями, которых можно было бы легко избежать, - рассказал на встрече главы региона Сергея Меликова с представителями бизнес-сообщества республики уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов, сообщили в пресс-службе главы республики.

Чтобы перевезти в Азербайджан рис, выращенный на дагестанской земле, производителю, помимо прохождения таможенных процедур, нужно получить сертификаты происхождения, качества, а также фитосанитарный сертификат, что значительно затягивает процесс и усложняет перевозку. В результате все преимущества дагестанского продукта теряются, а Азербайджан все больше отдает предпочтение казахстанскому рису, где закупки проходят быстрее и проще, - передает "АиФ Дагестан".

Вопрос избыточных проверок бизнеса в августе будет вынесен на тематическое координационное совещание, а не позднее сентября первый заместитель председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев проведет совещание по этому вопросу с экспортерами при участии таможенных структур, - заверил Меликов.