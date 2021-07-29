Обладатель учебной гранаты ограбил офис микрофинансовой организации в Краснодаре

Офис микрофинансовой организации ограбили в Краснодаре, проинформировали в пресс-службе УВД по городу. Уточняется, что подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что к правоохранителям обратилась сотрудница организации, расположенной на улице Октябрьской. "Заявительница пояснила, что в офисном помещении неизвестный в медицинской маске и перчатках под угрозой применения предмета, внешне схожего с гранатой, потребовал отдать все имеющиеся в кассе денежные средства", - цитирует сообщение РИА Новости.

Правоохранители установили пути отхода и место проживания подозреваемого. Он был задержан. Установлено, что при ограблении злоумышленник использовал учебно-имитационную гранату. По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.