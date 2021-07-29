Провокации на границе позволяют Еревану отсрочить процесс ее делимитации

Рано утром 28 июля на границе Гехаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана произошло вооруженное столкновение. К 13.00 того же дня ситуация на границе была стабилизирована. К вечеру 28 июля стало известно о как минимум трех погибших и двух раненных армянских военнослужащих. Баку сообщил о ранении двух пограничников.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе продемонстрировала острую необходимость ее скорейшей делимитации. Однако, комментируя произошедшее, официальный Ереван предпочел ограничиться скупыми милитаристскими комментариями в духе военной пропаганды. Беспокоит не столько тон руководства республики, сколько то, с каким хладнокровием армянская власть комментирует гибель своих военнослужащих в мирное время.

Обычно инциденты на том или ином участке армяно-азербайджанской границы становятся благоприятным поводом для того, чтобы и.о. премьер-министра Армении запросил немедленного военного вмешательства сил ОДКБ. Сегодня Пашинян выступил с инициативой о размещении российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы, а также предложил разместить там мониторинговую миссию ОДКБ. При этом со стороны и.о. премьера не последовало ни одного звонка в адрес своих западных партнеров. Кажется, для политической элиты Армении произошедшие события не стали неожиданностью.

В чем особенность приграничного участка, где накануне произошли боестолкновения? Граница разделяющая Гехаркуник и Кельбаджар сравнительно новая, а потому ВС Азербайджана еще только укрепляются на этом направлении: здесь у Азербайджана наиболее слабые позиции, поскольку к Кельбаджару пока идет всего одна дорога, причем через зону ответственности российских миротворцев, через Агдере - городок, который почти три десятка лет находился по армянской оккупацией. На этом участке границы армянская сторона находиться в более выгодном положении, поскольку в тылу есть возможность для тактического маневра, к тому же у нее нет проблем с доставкой подкреплений и вооружений. В Ереване рассчитывают, что Азербайджан просто не успеет нарастить силы на этом направлении, ведь азербайджанские военные вынуждены укрепляться в сложных географических условиях ввиду труднодоступного рельефа. Естественная преграда для наступления сил потенциального противника - горы, но они же в значительной степени ограничивают военных в выборе оборонительной тактики, делая порой безальтернативные пути снабжения более уязвимыми.

Интересно также, что буквально на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об автодороге из Гёйгельского в Кельбаджарский район, отметив сложность рельефа и необходимость строительства тоннелей в этом направлении. После этого в Государственном агентстве "Автомобильные дороги Азербайджана" заявили, что на освобожденных территориях появится многокилометровый тоннель. Одним из значимых проектов станет прокладка дороги в Кельбаджарский район через горную гряду Муровдаг высотой 3500 метров, и чтобы укоротить дорогу сквозь горную гряду, планируется проложить тоннель протяженностью 10-12 километров. Как раз после этого и начались перестрелки – вероятно, армянская сторона намеревается захватить как можно больше позиций перед тем, как Азербайджан основательно приступит к восстановлению освобожденных территорий.

Провокации на границе позволяют Еревану отсрочить процесс ее делимитации. Казалось бы, вооруженные столкновения должны подтолкнуть стороны к скорейшему разведению сил, однако армянская сторона исходит из того, что любые миротворческие процессы, в том числе делимитация, не могут быть осуществлены в результате военно-политической напряженности. Именно такой трактовки событий придерживается Ереван, всякий раз оттягивая признание территориальной целостности Азербайджана и заключение всеобъемлющего мирного договора.

Армянская пропаганда пытается сформировать представление об Азербайджане как об агрессоре, который после успешного окончания войны за Карабах намерен продолжить боевые действия на территории Армении. Именно такая информационная повестка будет распространяться за пределами республики, прежде всего среди зарубежной диаспоры.

Между тем, неспокойная ситуация на армяно-азербайджанской границе косвенно влияет на репутацию России. Пашинян пытается нивелировать влияние Москвы перед западными странами, которые выделяют Армении 2,6 миллиардов евро материальной помощи. Расшатывать позиции РФ в Армении Пашинян не станет, но подобные приграничные инциденты могут быть интерпретированы лоббистами интересов Запада как неспособность российских миротворцев предотвращать возможные эскалации на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В таком случае престиж российского военного присутствия в Армении может заметно снизиться, позволив Пашиняну вынести на обсуждение вопрос о целесообразности его сохранения.