Должники в Карабудахкентском районе Дагестана остались без газа

В Дагестане отключили газ жителям 300 домов в стихийном поселении на землях сельскохозяйственного назначения между населенными пунктами Манас и Манаскент в Карабудахкентском районе республики, - сообщили в пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".

В ходе рейда по выявлению должников в Карабудахкентском районе выяснилось, что жильцы этих домов потребляли газ незаконно, - передает "АиФ-Дагестан".

"Мы регулярно проводим рейды, направленные на пресечение самовольных подключений. На этот раз мы отключили от системы газоснабжения порядка 300 домов поселения, незаконно образованного на землях сельхозназначения. Это вынужденная мера", - рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Александр Давыдов, пояснив, что в первую очередь такие рейды направлены на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности.