В Алматы могут ужесточить карантин

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о том, что его коллеги по всей республике обсуждают усиление карантина, они ждут новое постановление главного санврача Казахстана 30 июля.

По его словам, в настоящее время рассматривается идея полностью закрыть со 2 по 16 августа объекты, которые не входят в систему "Ашык". Те же объекты, которые работают по "Ашыку", смогут функционировать до 20.00, а отличники "Ашыка", к которым никогда не было нареканий, смогут работать до 22.00, передает Sputnik Казахстан.

Однако Бекшин подчеркнул, что в настоящее время это предположения, так как конкретного постановления ждут в пятницу-субботу. Помимо этого, обсуждается вопрос о том, чтобы дать новые преференции для людей, получивших два компонента вакцины.