Россия не верит в полный захват Афганистана талибами

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов заявил в ходе онлайн-брифинга, что под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) находится больше половины Афганистана.

При этом он подчеркнул, что талибы вряд ли смогут захватить всю территорию страны. "Мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло", – сказал спецпредставитель российского лидера.

Он добавил, что Россия обеспокоена возможностью усиления позиций боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) на севере Афганистана. "Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии", – цитирует Кабулова ТАСС.

Он также допустил, что в будущем Турция может стать участником процесса по мирному урегулированию по Афганистану по примеру астанинского формата по Сирии. "Такой формат уже существует. В нем Турция пока не участвует, но это не значит, что она не будет участвовать в дальнейшем", – пояснил спецпредставитель президента.

"Мы критерии вместе с китайцами, американцами, пакистанцами определили. Как только мы сможем успешно добиться начала межафганских переговоров, наступит следующая фаза международного содействия, она уже будет экономической. Помощь Афганистану в восстановлении социально-экономической сферы", – поведал Кабулов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, заявление Кабулова может быть в большей степени позицией России, чем прогнозом. "Пока что трудно предсказать, что именно удастся талибам, а что нет. Скорее, речь идет не о прогнозе, а о надежде. Судя по нынешним тенденциям, талибы активно наступают, и нельзя исключать, что им все-таки удастся взять Кабул, как они уже делали однажды. Однозначно что-либо утверждать о развитии ситуации в Афганистане пока нельзя", – сказал он.

При этом в Афганистане пока не просматривается какой-либо силы, которая могла бы навязать сторонам свою волю. "Урегулирование не будет окончательными, пока кто-нибудь один не захватит всю власть. В Афганистане уже были самые различные соглашения, но они ни к чему не привели. Если, к примеру, в Боснии силы НАТО контролируют обстановку, то в Афганистане такой силы нет, и борьба будет продолжаться, пока кто-то не возьмет власть полностью. Поэтому многостороннее урегулирование пока что представляется проблематичным – на какой-то период оно позволит добиться мира, но затем новое соглашение тоже будет нарушено и война возобновится", – пояснил Александр Лукин.