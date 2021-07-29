В ингушском Магасе открывается летняя школа основ программирования

С понедельника, 2 августа, в госуниверситете ингушского Магаса начинает работу летняя школа по основам программирования для учащихся общеобразовательных учреждений, - сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

"Летняя школа ИнгГУ - 2021 по основам программирования будет работать на базе кафедры математики, информации и вычислительной техники физико-математического факультета", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Бесплатное обучение по программе "Основы программирования для школьников" смогут пройти учащиеся в возрасте от 10 до 16 лет, - добавил он.

Также для учеников школы пройдут мастер-классы и лекции, а работать она может проходить в офлайн-режиме, а также в дистанционном формате, - отметили в пресс-службе Минтруда республики.