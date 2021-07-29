СКФУ увеличил число бюджетных мест

Количество бюджетных мест и специальностей в Северо-Кавказском федеральном университете в 2021 году увеличилось, сообщил ректор образовательного учреждения Дмитрий Беспалов.

"В нынешнем году в СКФУ практически на 10% увеличилось количество бюджетных мест. Сейчас оно превышает три тысячи. Наибольший прирост пришелся на такие необходимые для экономики государства направления подготовки специалистов, как прикладная математика и электроэнергетика", - приводит слова Беспалова "Интерфакс".

Ректор также подтвердил высокий спрос на образование в сфере информационных технологий, экономики, юриспруденции, медицинской биохимии, фармации. "Радует то, что в последние годы абитуриенты все больше выбирают инженерные специальности и педагогику", - добавил он.

Беспалов подчеркнул, что для абитуриентов в СКФУ открыт прием на новые специальности и направления подготовки бакалавриата: информационная безопасность телекоммуникационных систем, организация работы с молодежью, технология продукции и организация общественного питания. Он также уточнил, что в вузе впервые начался прием на направление в магистратуру "международные отношения".

"СКФУ - многодисциплинарный классический университет, мы готовим специалистов практически по всем профессиям. Всего же вуз ведет подготовку по 165 направлениям подготовки и специальностям высшего и среднего профессионального образования", - добавил ректор.