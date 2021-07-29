В Нижней Сванети восстановлено электроснабжение и движение транспорта

Движение по центральной дороге Лентехи-Местиа в Сванети, пострадавшей в результате проливных дождей, полностью восстановлено, сообщил мэр муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, отметив, что ремонтные работы продолжаются.

Кроме того, он отметил, что также полностью восстановлена дорога, ведущая к нескольким деревням Лентехского муниципалитета, которые были отрезаны от мира. Однако в села Твиби и Муцди пока по-прежнему можно добраться только пешком. На месте также ведутся восстановительные работы, "дорога будет открыта для автомобилей через несколько часов", передает Sputnik Грузия.

Далее глава муниципалитета отметил, что в селе Твиби было восстановлено электроснабжение. Сейчас без света остается только поселок Бавари.