За сутки в России заболели коронавирусом 23 270 человек

За последние сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 270 случаев, - следует из данных оперативного штаба.

В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID-19, выздоровели 5 060 пациентов. А вот Санкт-Петербург второй раз на этой неделе показывает прирост новых заболевших выше, чем в Московской области – в Северной столице зафиксировано 1 925, а в Подмосковье - 1 325 новых случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, при этом рост числа летальных исходов из центра, где с начала недели фиксируется снижение значений, перемещается в регионы. В Москве за сутки скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 64. По выздоровлении по стране были выписаны 20 834 человека.

В регионах Северного Кавказа за сутки выявили 901 случай заражения коронавирусом. Лидируют по числу новых заболевших Ставрополье и Дагестан. В Ставропольском крае подтверждено 313 новых фактов заражения коронавирусом, в Дагестане - 201, в Чечне - 119, в Кабардино-Балкарии - 92, в Северной Осетии - 63, в Карачаево-Черкесии - 59, в Ингушетии - 54.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 218 тыс 502 случая коронавирусной инфекции, 156 977 умерших и 5 млн 568 тыс 363 выписанных.