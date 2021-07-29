Возросло число жертв лесного пожара в Анталье

Число жертв лесного пожара в турецкой Анталье достигло трех человек, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

"Число погибших в результате пожаров в районе Манавгата выросло до трех. Еще 58 человек продолжают лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве, затем пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Согласно предварительным причинам к пожару привела жаркая погода.