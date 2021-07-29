Турецкие пожарные взяли под контроль пожары на юге страны - СМИ

Ситуация с природными пожарами на юге Турции постепенно нормализуется, - заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, пишет газета Daily Sabah.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье. Однако сейчас там осталось лишь 10 из 41 очага возгорания, - отметил министр, передает "Интерфакс".

Очаги возгорания в основном взяты под контроль, спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, по последним данным, погибли три человека. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием, - поведал Пакдемирли, заверив, что в борьбе с лесными пожарами задействованы все ведомства, также они окажут помощь пострадавшим.