В Узбекистане зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом

В Узбекистане за последние сутки было зафиксировано 879 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число заражений COVID-19 составляет 127 506. Умерли 859 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Ташкенте - 140, Ташкентской области - 109, Джизакской - 98, Сурхандарьинской - 95, Каракалпакстане - 90, Самаркандской - 82, Ферганскоф - 75 и Хорезмской области - 50.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.