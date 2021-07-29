В США объявили о снятии угрозы цунами после землетрясения на Аляске
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения на Аляске снята для нескольких районов, сообщает пресс-служба Геологической службы США.
Отмечается, что угрозу цунами сняли на Гуаме, Гавайских и Северных Марианских островах. Опасность сохраняется на Аляске и Алеутских островах.
В МЧС России подчеркнули, что угрозы цунами для Камчатского края нет.
Напомним, что на юго-востоке Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Очаг залетал на глубине более 17 км.
Вестник Кавказа
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