В США объявили о снятии угрозы цунами после землетрясения на Аляске

Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения на Аляске снята для нескольких районов, сообщает пресс-служба Геологической службы США.

Отмечается, что угрозу цунами сняли на Гуаме, Гавайских и Северных Марианских островах. Опасность сохраняется на Аляске и Алеутских островах.

В МЧС России подчеркнули, что угрозы цунами для Камчатского края нет.

Напомним, что на юго-востоке Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Очаг залетал на глубине более 17 км.