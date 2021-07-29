Белорусские авиаторы возобновляют полеты в Краснодар и Сочи

Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Краснодар и Сочи, - сообщила сегодня пресс-служба национального перевозчика.

"Лайнеры авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Минск-Сочи-Минск с 7 августа по 1, 4, 6 дням недели. Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы также будут выполняться три раза в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании, передает РИА Новости.