Олимпийская чемпионка Таймазова рассказала о самочувствии

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова снова может видеть правым глазом после полученной травмы на Олимпийских играх в Токио, сообщила сама спортсменка.

Накануне она завоевала бронзу Олимпийских игр, выйдя на ковер с травмой, не позволявшей ей видеть правым глазом. Позднее Таймазовой был поставлен диагноз "посттравматическая параорбитальная гематома", передает ТАСС. В настоящее время спортсменка находится под наблюдением медиков."Они активно занимаются моим лечением", - сказала она.

Ранее Таймазова сообщила, что ей предстоит выступление в соревнованиях смешанных команд, которые пройдут 31 июля.