Донской судья лишился статуса из-за волокиты с делами

Досрочно завершить полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда Дмитрия Журавлева – такое решение приняла квалификационная коллегия судей Ростовской области, - сообщает ее официальный портал.

Судья затягивал изготовление решений по делам и трижды не явился на работу в рабочее время, а по состоянию на апрель 2021 года он не сдал в отдел делопроизводства 67 гражданских дел, находящиеся в его кабинете. Часть этих дел рассматривалась еще в 2019 и 2020 годах, но в них не было протоколов судебных заседаний, а также итоговых судебных актов, - передает "АиФ-Ростов".

Сам экс-судья признал свою вину, назвав причиной нарушений плохую организацию его работы и работы аппарата, а также высокую загрузку, однако на решение коллегии его объяснения не повлияли.