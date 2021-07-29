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Донской судья лишился статуса из-за волокиты с делами

Донской судья лишился статуса из-за волокиты с делами

Досрочно завершить полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда Дмитрия Журавлева – такое решение приняла квалификационная коллегия судей Ростовской области, - сообщает ее официальный портал.

Судья затягивал изготовление решений по делам и трижды не явился на работу в рабочее время, а по состоянию на апрель 2021 года он не сдал в отдел делопроизводства 67 гражданских дел, находящиеся в его кабинете. Часть этих дел рассматривалась еще в 2019 и 2020 годах, но в них не было протоколов судебных заседаний, а также итоговых судебных актов, - передает "АиФ-Ростов".

Сам экс-судья признал свою вину, назвав причиной нарушений плохую организацию его работы и работы аппарата, а также высокую загрузку, однако на решение коллегии его объяснения не повлияли.

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Вестник Кавказа

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