В Тбилиси врача уволили за призывы к отказу от вакцинации в соцсетях

Реферальный госпиталь имени Бокерия в Тбилиси уволил с работы медбрата, который в интернете призывал граждан отказаться от прививок против COVID-19, говорится на сайте клиники.

По информации медучреждения, медбрат опубликовал в Facebook "антиваксерское видеообращение". Подчеркивается, что заявление было сделано от имени клиники без разрешения администрации.

"Это непрофессиональное заявление, поскольку в мире ведущие организации единственным средством борьбы с пандемией признают только вакцинацию, и по поводу этого вопроса проведено не одно исследование", – говорится в сообщении.

В госпитале отметили, что считают неприемлемыми прозвучавшие в видеообращении унижения врачей, которые считают вакцинацию единственным способом избавиться от коронавируса.