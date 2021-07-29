Винер рассказала о подготовке гимнасток к Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила о том, что 3 августа российские гимнастки приедут в Токио, где спустя три дня начнутся олимпийские соревнования. Об этом она сообщила, раскрывая особенности подготовки россиянок Олимпийским играм-2020.

Также она рассказала о том, что команда тренируется на территории "Фетисов Арены" на острове Русский, где растопили лед и сделали огромную площадку. "Российские гимнастки там совершенно одни, туда никого не допускают. Они приезжают туда утром и уезжают затемно. Днем им привозят что-то поесть, они отдыхают в раздевалках на раскладушках, чтобы не тратить время на переезды", - сказала она в интервью "Матч ТВ".

Напомним, ОИ-2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа.