Тбилисская ЦРБ начала принимать инфицированных детей

Тбилисская Центральная Республиканская больница (ЦРБ) для взрослых из-за роста инфицирования коронавирусом среди детей и подростков, а также из-за нехватки мест в других стационарах начала прием инфицированных коронавирусом маленьких пациентов.

"В стране уже циркулирует "дельта" штамм. Около 50% инфицированных приходится именно на него. В ЦРБ добавлены педиатрические койки, и мы уже начали прием педиатрических пациентов. Есть небольшое напряжение, но места есть в том количестве, которое нужно стране", – заявил директор больницы Нодар Чимакадзе, передает Sputnik Грузия.

Представители медсферы считают, что полное закрытие и локдаун в условиях обострения эпидситуации в стране не выход – нужны точечные ограничения, строгое соблюдение рекомендаций и интенсивная вакцинация в условиях тяжелой четвертой волны болезни.

Напомним, суточный показатель инфицирования в стране приближается к четырем тысячам, всего с начала пандемии в Грузии зафиксировано более 410 тыс случаев заболевания, более 377 тыс пациентов выздоровели, 5 751 скончались.