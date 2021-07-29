Пашинян предложил России охранять границу Азербайджана и Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил сегодня с инициативой о размещении российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. Также он предложил разместить на границе мониторинговую миссию ОДКБ.

Выступив с рядом уже традиционных обвинений в адрес Баку, против которого Ереван организует пограничные огнестрельные провокации, Пашинян заключил, что в одиночку правительству Армении не удается стабилизировать ситуацию, а следовательно, ей нужно обратиться за внешней помощью к союзникам.

"Есть смысл рассмотреть вопрос о размещении российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Это необходимо для проведения демаркационных работ без инцидентов. Мы собираемся обсудить эту тему с нашими российскими коллегами", - сообщил и. о. премьер-министра Армении.

С той же целью Пашинян предложил обратиться и в ОДКБ.