Ушел из жизни режиссер Булат Атабаев

Скончался известный казахстанский режиссер и общественный деятель Булат Атабаев, сообщили в службе министерства культуры республики.

Режиссер и драматург Булат Атабаев родился поселке Тентек Талды-Курганской области КазССР, работал режиссером в Республиканском немецком драматическом театре, в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова.

В его послужном списке около 45 спектаклей, а также пьесы, написанные на казахском и немецком языках. В 2012 году был награжден Медалью Гете за заслуги в развитии отношений между театрами Казахстана и Германии, отмечает Sputnik Казахстан.