Зурабишвили провела встречу с глава Евросовета
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на странице главы грузинского государства в Facebook.
"Президент Грузии и президент Европейского совета Шарль Мишель провели неформальную встречу, на которой обсудили развивающиеся в Грузии события", – сказано в сообщении.
Отмечается, что переговоры прошли накануне во Франции, после выхода "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля.
Подробности встречи не сообщаются.
Вестник Кавказа
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