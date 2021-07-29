Зурабишвили провела встречу с глава Евросовета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на странице главы грузинского государства в Facebook.

"Президент Грузии и президент Европейского совета Шарль Мишель провели неформальную встречу, на которой обсудили развивающиеся в Грузии события", – сказано в сообщении.

Отмечается, что переговоры прошли накануне во Франции, после выхода "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля.

Подробности встречи не сообщаются.