В США отреагировали на решение "Грузинской мечты" выйти из соглашения от 19 апреля

Выход правящей партии "Грузинская мечта" из соглашения от 19 апреля создаст угрозу возвращения к политическому кризису в стране, заявил пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс на своей странице в Twitter.

Напомним, что руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе объявил о выходе правящей партии из соглашения Шарля Мишеля, которое должно было ознаменовать конец политического кризиса в стране. Одним из пунктов соглашения было проведение досрочных парламентских выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов на выборах в местное самоуправление 2 октября.

"Выход партии "Грузинская мечта" из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны путем проведения необходимых реформ и создает угрозу возвращения к политическому кризису. Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии", - написал Прайс.