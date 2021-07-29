США потрясло на 8,1 под угрозой цунами

Геологическая служба США проинформировала о том, что на территории Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. В то же время в Центр по предупреждению в США сообщает о 8,1. Также после землетрясения Центр объявил об угрозе цунами.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа, где проживает около 298 тыс человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км, передает ТАСС.

Уточняется, что данных о разрушениях и пострадавших нет.