Коронавирус диагностирован 2796 раз в Грузии за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии за минувшие 24 часа выросло на 2796 . Скончались 17 человек, сообщает сайт StopCov.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 413 626 случаев заражения.

За отчетный период с болезнью справилось 2088 человек, а с начала пандемии - 379 685. Скончались 5768, передает Sputnik Грузия, уточняя, что за сутки было произведено 41 684 тестов, в том числе 23 712 на антиген и 17 972 ПЦР-тестов.