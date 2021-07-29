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В Узбекистане вступила в силу конвенция ООН о правах инвалидов

В Узбекистане вступила в силу конвенция ООН о правах инвалидов

Конвенция ООН о правах инвалидов начала действовать с 28 июля в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра страны по правам человека.

Отмечается, что документ для республики вступает в силу на тридцатый день после представления ратификационной грамоты Генсеку ООН. Узбекистан предоставил ее 28 июня.

"Между тем республика ратифицировала конвенцию с оговоркой — за Узбекистаном остается право "продолжать использование замещающих механизмов принятия решений в отношении лиц с инвалидностью в соответствующих обстоятельствах" – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет о случаях, когда статья 12 "Равенство перед законом" конвенции может требовать отмены таких механизмов.

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Вестник Кавказа

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