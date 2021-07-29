Еще четыре ялтинских пляжа открылись для туристов

В крымской Ялте заработали еще четыре пляжа, - сообщила в своем аккаунте в в соцсетях глава администрации Янина Павленко.

"По результатам лабораторного исследования еще четыре пляжные карты, расположенные в центре Ялты – от жилищного комплекса "Опера Прима" до СПА-отеля "Приморский парк" – готовы принимать гостей", – рассказала она.

В Большой Ялте уже открыты 80 пляжей, морская вода на которых полностью соответствует нормам и требованиям СанПиН. Закрытыми в городе остаются всего три пляжа – Приморский, гостиницы "Ореанда" и "Опера Прима", - добавила Павленко.