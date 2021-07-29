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Пожар в Анталье унес жизнь человека, 62 пострадали

Пожар в Анталье унес жизнь человека, 62 пострадали

Власти курортного города Манавгат в Анталье информируют, что в результате пожара погиб человек, 62 человека обратились за медпомощью.

Накануне сообщалось, что возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве, затем пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Согласно предварительным причинам к пожару привела жаркая погода.

В среду в генконсульстве РФ в Анталье сообщали, что находящиеся на территории Турции Россияне не обращались в генконсульство, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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