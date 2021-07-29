В Турции прокомментировали сотрудничество с Россией по С-400

Турция удовлетворена военно-техническим сотрудничеством с Россией, в том числе по С-400, заявил старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.

"По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками - будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - цитирует Кючюкйылмаза РИА Новости.

Напомним, что контракт между Россией и Турцией на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 был заключен в 2017 году, а поставки были выполнены летом-осенью 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Турции и США. В апреле текущего года глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона ведет переговоры о приобретении второго полка С-400.