"Краснодар" сыграет с "Химками" при пустом стадионе

Матч футбольного клуба "Краснодар" с подмосковными "Химками", - запланированный на 1 августа, из-за изменений в постановлении о режиме повышенной готовности пройдет без болельщиков, - сообщил в своем Instagram ФК "Краснодар".

Согласно новым правилам, на Кубани запрещено проводить и посещать мероприятия численностью свыше 500 человек.

Болельщикам, купившим билеты онлайн, вернут деньги, причем тем же способом, каким они совершали платеж, - заверили в клубе.