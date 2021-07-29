Исследование: россияне становятся сварщиками и массажистами
Спрос на профессиональное обучение во II квартале этого года вырос почти в два раза, свидетельствуют данные исследования "Авито услуги".
Так, наиболее часто российские граждане искали курсы по сварке, массажу и бухгалтерскому делу.
"Активнее всего россияне стремятся стать сварщиками — популярность соответствующих курсов за год выросла на 129%. На 123% чаще стали учиться массажу и на 90% - навыкам бухучета", - приводит данные исследования ТАСС.
Также отмечается общий рост спроса на новые профессии и специальности – за год интерес к обучению вырос на 81%.
Вестник Кавказа
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