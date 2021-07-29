Мирзиеев: в эпоху пандемии власти будут бороться за жизнь каждого гражданина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в стране и призвал население активно вакцинироваться, - сообщает Минздрав страны.

"Меня заинтересовало исследование ведущих мировых ученых: пандемия коронавируса, по их оценкам, продлится 10 лет, и нам нужно научиться жить с этим. К сожалению, распространение болезни вновь усилилось. В такой сложной ситуации основной мерой является усиление вакцинации. Мы доставим 3 млн доз вакцины Moderna, а также наладим собственное производство вакцины "Спутник V", – отметил глава государства, подчеркнув: его поражает, что даже образованные люди отказываются от вакцины, передает Podrobno.uz.

Правительство Узбекистана и дальше будет бороться за жизнь каждого гражданина и направит на это необходимые средства, - заверил узбекский лидер.