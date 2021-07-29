Иран поставит на поток кубинскую антикоронавирусную вакцину

Уже на следующей неделе Иран начнет производство разработанной Кубой вакцины от коронавируса Soberana 2, - сообщили кубинские государственные СМИ.

Soberana 2 и другой кубинский препарат - Abdala - обладают эффективностью выше 90%, - показали испытания. Это делает их одними из самых эффективных в мире, - передает "Интерфакс".

Иранский институт Пастера в начале этого года совместно с кубинским Институтом вакцин "Финли", разработавшим Soberana 2, провел третью фазу клинических испытаний препарата в ИРИ, по их итогам кубинская вакцина в начале июля была одобрена иранским регулятором для экстренного использования.

Совместная вакцина будет производиться на иранских предприятиях миллионами доз под названием PastuCovac, - сообщил генеральный директор Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо.