В столичном регионе будет тепло, но сыро

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода и до 27 градусов тепла, возможен небольшой дождь, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон окажется на три градуса выше климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 24-29", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет западным, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление останется прежним - 740 мм рт ст, - добавил синоптик.