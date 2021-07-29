Более трети россиян готовы отказаться от "бесковидных" фитнес-клубов - соцопрос

Более трети россиян - около 37% посетителей фитнес-клубов - намерены приостановить членство в них при введении "бесковидного" режима в этих объектах, а позитивно воспринимают такую возможность почти 34%, - говорится в исследовании, которое провели Национальное фитнес-сообщество совместно с консалтинговой компанией "Велнес консалтинг групп".

На вопрос об отношении к возможному внедрению дополнительных ограничений при посещении фитнес-клуба (например QR-кодов) 33,6% опрошенных ответили: "положительно, продолжу посещать клуб и предоставлю необходимые коды, справки и сертификаты". Еще 36,8% респондентов заявили, что "приостановят членство до снятия ограничений", остальные респонденты не смогли определить свое отношение к вопросу, - передает ТАСС.

"Мы видим стремительный спад продаж в Астраханской области, где с 8 августа ограничительные меры только планируют ввести. Продажи клубных карт всего за два дня упали на 65%, и мы ведем диалог с органами власти региона, надеясь на благоразумные решения" - рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.