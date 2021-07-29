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В Грузии появится лаборатория для селекции спортсменов

В Грузии появится лаборатория для селекции спортсменов

Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о том, что в ближайшие десять лет в стране появится специальная лаборатория, где можно будет проводить генетический анализ молодых спортсменов, направленный на выяснение их перспективности.

По ее словам, благодаря лаборатории спортсмены смогут заранее спланировать свою карьеру, исходя из имеющихся данных.

"Генетический анализ, исследования мышечной ткани и другие виды обследований помогут им правильно спланировать свою спортивную карьеру, чтобы, например, такие люди как я, не думали, что из них выйдет хороший баскетболист", - пошутила глава ведомства, передает "Sputnik Грузия".

Также министр пожелала успехов грузинским олимпийцам в Токио.

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