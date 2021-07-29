ВС Армении вновь обстреливают Кельбаджарский район Азербайджана

Минувшей ночью Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращении огня, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

"29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10-12 ручных гранат Ф-1", - говорится в сообщении.

Ответным огнем противник был подавлен, подразделения Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку, - отмечается в сообщении.