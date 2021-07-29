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Турция пока не будет закрываться для российских туристов

Турция пока не будет закрываться для российских туристов

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом, власти Турции полагают, что страна останется открытой для российских туристов, - заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз.

"Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми", - рассказал он, передает РИА Новости.

При этом Кючюкйылмаз посетовал, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно, и были прогнозы, что будет снижение числа заражений благодаря ходу вакцинации, но из-за новых вариантов вируса пандемия может разгореться вновь.

В случае если ситуация станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены, но сказать сейчас что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно, - подчеркнул советник турецкого президента.

Напомним, в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса, суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза. На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.

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Вестник Кавказа

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