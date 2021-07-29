Турция пока не будет закрываться для российских туристов

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом, власти Турции полагают, что страна останется открытой для российских туристов, - заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз.

"Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми", - рассказал он, передает РИА Новости.

При этом Кючюкйылмаз посетовал, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно, и были прогнозы, что будет снижение числа заражений благодаря ходу вакцинации, но из-за новых вариантов вируса пандемия может разгореться вновь.

В случае если ситуация станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены, но сказать сейчас что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно, - подчеркнул советник турецкого президента.

Напомним, в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса, суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза. На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.