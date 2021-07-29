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США призвали к миру Армению и Азербайджан

США призвали к миру Армению и Азербайджан

Госдеп США выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе, - сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", - сказал представитель администрации США, передает ТАСС.

Также Вашингтон призвал Баку и Ереван как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). 

"США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта", - отмечается в тексте.

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Вестник Кавказа

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