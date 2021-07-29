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Российский пловец Климент Колесников завоевал вторую медаль Олимпиады

Российский пловец Климент Колесников завоевал вторую медаль Олимпиады

Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 47,44 секунды и стал третьим. Победу одержал американец Калеб Дрессел (47,02), установивший олимпийский рекорд. Серебро у австралийца Кайла Чалмерса (47,08), - передает РИА Новости.

Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Медаль Колесникова стала 25-й для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

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