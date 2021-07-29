Российский пловец Климент Колесников завоевал вторую медаль Олимпиады

Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 47,44 секунды и стал третьим. Победу одержал американец Калеб Дрессел (47,02), установивший олимпийский рекорд. Серебро у австралийца Кайла Чалмерса (47,08), - передает РИА Новости.

Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Медаль Колесникова стала 25-й для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.