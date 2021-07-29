Оговорка по Байдену

Президент США Джо Байден сегодня снова оговорился, перепутав экс-президентов страны Барака Обаму и Дональда Трампа.

В ходе своего выступления в штате Пенсильвания, которое транслировал телеканал C-SPAN, он сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - тут же исправился Байден, - передает РИА Новости.

Напомним, Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы, Байден тогда был вице-президентом.