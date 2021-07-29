Россиянки стали вторыми в академической гребле на Олимпиаде

Двойка россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх в Токио пришла к финишу второй, уступив новозеландкам Грейс Прендергаст и Керри Гаулер всего 1,26 секуны.

В финале Степанова и Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды, третье место заняла команда Канады в составе Кейли Филмер и Хиллари Джанссенс (+1,91 секунды), - передает РИА Новости.

Степановой 28 лет, в 2019 году она стала бронзовым призером чемпионата Европы в соревнованиях восьмерок. Орябинской 27 лет, она - двукратный призер чемпионатов мира, победительница и призер чемпионатов Европы.

Эта медаль стала для российских спортсменов 24-й на Олимпиаде-2020. На счету отечественной сборной уже семь золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград.